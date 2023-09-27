Немецкие лидеры, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок, были освистаны местными жителями во время своего предвыборного турне по стране. Об этом 26 сентября сообщается в сюжете Der Spiegel.

Политики представляют разные партии, но их обоих встретили крайне недоброжелательно. Канцлер Германии действует от лица социал-демократов, в то время как глава немецкого МИДа выступает за партию «Зеленые».

Бербок жители посоветовали «свалить» и обвинили ее партию в накачке Украины оружием.

«Оскорбления, крики «буу» и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга», — прокомментировали в видеоролике.

Граждане страны не довольны политикой Шольца, они обвиняют его в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе.

Один из собравшихся призвал немецкое правительство уйти в отставку, а его членов отправить под суд.

Ранее, 21 сентября, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков поставил под сомнение квалификацию немецкого министра.

В тот же день, 21 сентября, Шольц обвинил президента России Владимира Путина в желании захватить Украину.

В Кремле 18 сентября отметили, что канцлер ФРГ, вероятно, не понимает реального положения дел, связанных с переговорами на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года.