Артиллерия российских войск сорвала ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Синьковкой в Купянском районе Харьковской области. Об этом 27 сентября сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковки. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана», — сказал он.

По информации Зыбинского, оперативно-тактическая группировка войск «Запад» в ходе боевых действий авиационным ударом поразила пункты временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады в районе Чернещины на купянском направлении.

Ранее в этот день начальник пресс-центра Западной группировки войск также сообщил, что артиллеристы Вооруженных сил РФ уничтожили пункт боепитания украинской армии на купянском направлении.

Накануне, 26 сентября, сообщалось, что экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли урон по живой силе и технике противника на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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