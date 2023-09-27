ВС РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 27 сентября сообщил, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка», — приводит его слова «РИА Новости».

Как указал Зыбинский, общие потери ВСУ на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а также одна станция спутниковой связи Starlink.

Накануне сообщалось, что экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли урон по живой силе и технике противника на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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