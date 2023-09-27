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Бойцы ВС РФ поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Авиация и артиллерия Восточной группировки войск уничтожила пункты временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 27 сентября ТАСС проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Ударами авиации и артиллерии группировки поражены пункты временной дислокации 127-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Полтавки, Зеленого Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы, а также 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады в районе Константиновки», — сказал он.

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Ранее, 25 сентября, Минобороны РФ сообщило, что пятеро бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ и обратили их в бегство на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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