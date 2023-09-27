Задержанный на несколько суток рейс вылетел из Иркутска в Таиланд
Авиарейс по маршруту Иркутск – Пхукет состоялся. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Сегодня в 07:28 часов (по местному времени; 02:28 мск. — Ред.) 383 пассажира благополучно вылетели из аэропорта города Иркутска. Общее время задержки вылета составило 73 часа 58 минут», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что прокуратура взяла на контроль выплату полагающихся при задержке рейса компенсаций пассажирам.
О том, что рейс задержат на несколько дней, стало известно 24 сентября. В распоряжении «Известий» есть видео с места событий.
На кадрах видно, как недовольные пассажиры пытаются поговорить с сотрудником авиакомпании. Представитель «Икара» сообщает им, что вылет по расписанию не может быть осуществлен в связи с неисправностью самолета. Отмечается, что изначально рейс отложили до 03:00 25 сентября, но затем перенесли на несколько дней на 27 сентября.