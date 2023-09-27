Россия не потерпит поражение в конфликте с Украиной, это невозможно. Об этом 25 сентября написал обозреватель Al Arabiya Эмиль Амин.

«Есть не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта. Победа Украины маловероятна, а поражение России — невозможно», — считает он.

Амин убежден, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), начавшееся весной, полностью провалилось, поставив под вопрос будущее развитие конфликта.

Автор статьи отмечает, что по ряду многочисленных факторов Запад полностью поменял свое отношение к поддержке киевского режима. По его мнению, именно от этой поддержки зависит стойкость украинских властей.

Ранее, 27 сентября, испанские СМИ поделились опасениями о развитии конфликта по корейскому сценарию — с разделением страны на две части.

Западные политики всё чаще выражают мнение, что при отсутствии серьезных изменений в балансе сил на фронте прекращение боевых действий может начаться из-за истощения ресурсов и международного давления.

23 сентября папа римский Франциск рассказал, что конфликт выходит за пределы разногласий России и Украины. Понтифик отметил, что мотив затягивания боевых действий заключается в продаже и торговле оружием, которое, по его словам, является самой выгодной современной инвестицией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.