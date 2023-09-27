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В Китае указали на причины раскола Европы

Global Times: зерновое эмбарго и нехватка оружия приводят к расколу в Европе
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Открытый раскол в Европе по поддержке Украины начался в связи с исчерпанием военных арсеналов малых стран и поставками украинского зерна.

Об этом 26 сентября сообщил эксперт из Китайской академии социальных наук Чжан Хун в интервью Global Times.

Он уверен, что неограниченные поставки украинского зерна на европейские рынки и сокращение военных запасов вызывают недовольство на Западе.

«Малым странам Европы уже не хватает арсеналов для поддержки Украины», — считает Чжан Хун.

Раскол между странами, по его мнению, уже происходит публично.

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Ранее, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил запрет на ввоз украинского зерна в Европу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора. Он пообещал цивилизованно ответить тем странам, которые отказываются от экспорта зерновых культур. Запрет на ввоз действовал в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

По подсчетам, потери от запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции в Словакию, Венгрию и Польшу могут составить до $230 млн в месяц.

20 сентября Венгрия пообещала сохранить запрет на ввоз зерна до тех пор, пока это будет необходимо. Транзит по территории страны разрешен, но он должен занять не более чем 15 дней.

До этого, 7 сентября, украинский президент пригрозил начать разбирательства в арбитражах в случае продления ограничений на импорт зерна в европейские страны, так как они умножают имеющиеся разрушения.

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