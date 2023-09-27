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CNN сообщил об 11 пострадавших от пса Байдена

CNN: овчарка Байдена покусала 11 агентов Секретной службы США
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Фото: Global Look Press/Adam Schultz/White House
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Число агентов Секретной службы США, пострадавших из-за того, что их покусал пес американского президента Джо Байдена по кличке Коммандер на территории Белого дома, достигло 11 человек. Об этом 26 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя секретной службы США.

«Вчера около восьми часов вечера (26 сентября 03:00 мск — Ред.) офицер секретной службы вошел в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медицинский персонал оказал офицеру комплексную медицинскую помощь», — рассказал телеканалу представитель Секретной службы Энтони Гульельми.

По данным телеканала, этот инцидент стал 11-м нападением двухлетней немецкой овчарки.

Отвечая на вопрос CNN о том, проводилось ли дополнительное обучение собаки и будут ли предприняты какие-либо дальнейшие меры, директор по связям с общественностью первой леди Элизабет Александер заявила, что семья Байденов «продолжает работать над тем, чтобы помочь Коммандеру справиться с часто непредсказуемым характером на территории Белого дома».

Бывший агент Секретной службы Джонатан Вакроу рассказал телеканалу, что проблема заключается в том, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции президента США. По его словам, единичный случай можно было бы списать на несчастный случай, но многочисленные инциденты указывают на то, что это серьезная проблема.

«Я уверен, что Байдены любят собаку. Я уверен, что это такой же член семьи, как и любая собака, но вы создаете значительную опасность для тех, кто вас поддерживает — поддерживает офис президента», — подчеркнул он.

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Ранее, 25 июля, газета New York Post написала, что Коммандер искусал семерых агентов секретной службы. Самый серьезный инцидент с участием собаки произошел в ноябре прошлого года, когда укушенного псом офицера Секретной службы доставили в местную больницу с травмами руки и бедра. При этом указывается, что бывший первый пес Мейджор был изгнан из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.

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