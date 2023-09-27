Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого он подчеркнул необходимость гарантий безопасности для жителей Нагорного Карабаха и защиты их прав. Об этом 26 сентября говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

«Он призвал президента Алиева дать жителям Нагорного Карабаха гарантии того, что они смогут безопасно жить в своих домах, а их права будут защищены», — сообщается в документе.

Руководитель пресс-службы добавил, что госсекретарь настаивает на проведении широкой амнистии и призывает Алиева допустить в Нагорный Карабах международную миссию наблюдателей.

По его словам, Блинкен отметил приверженность Вашингтона обеспечению для всех в Нагорном Карабахе будущего на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения.

Во время разговора, по словам Миллера, Блинкен отметил, что Азербайджану следует воздержаться от дальнейших военных действий в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ.

Антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые минобороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, начались 19 сентября. Власти страны уверены, что полный вывод армянских военнослужащих — это единственный путь к миру в регионе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.