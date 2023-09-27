Реклама
Прямой эфир
Культура
Харуки Мураками больше не в топах продаж среди азиатских авторов в России
Мир
Немцы освистали Шольца и Бербок за поставки вооружения Киеву
Мир
Мэр Варшавы счел слова Зеленского в адрес Польши лишними
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Культура
Сербский фотограф Vogue и Elle открыл первую выставку в Москве
Общество
Задержанный на несколько суток рейс вылетел из Иркутска в Таиланд
Мир
Миротворцы РФ оказали помощь 58 пострадавшим от взрыва в Степанакерте
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении
Мир
Журналист Al Arabiya счел невозможным поражение РФ в конфликте на Украине
Мир
Лукашевич рассказал о грязных приемах Запада в ОБСЕ в отношении России
Мир
Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности в Нагорном Карабахе
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Глава МО Украины заявил о намерении обсудить сотрудничество с Польшей
Экономика
Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей
Сюжет:

В РФ не увидели перспектив выполнения требований в рамках зерновой сделки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стороны зерновой сделки вряд ли вернутся к ее реализации, поскольку требования России не выполняются, заявили «Известиям» дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

Зернистая игра: ООН пытается вернуть РФ в Черноморскую инициативу
А президент Турции собирается посетить Россию для обсуждения этого вопроса

«Зерновая сделка продлена не будет. Условия России не выполняются и, кажется, уже и не будут выполнены. Представители ООН на всех трибунах заявляют о своих усилиях по реализации российских требований в рамках договора. Однако на самом деле всё это остается на словах. При этом Москву вполне устраивает альтернативный маршрут, по которому теперь вывозится украинское зерно — по кромке (этот маршрут исключает попадание в международные воды Черного моря и пролегает через акватории стран НАТО — Болгарии и Румынии. — Ред.)», — сообщил один из собеседников.

Другой источник при этом уточнил: даже эти поставки большинство стран ЕС продолжают блокировать, поскольку «той же Венгрии, Словакии и Польше важно соблюдать национальные интересы».

«Они долго терпели послабления и уступки ради Украины. Однако когда их фермеры начали митинговать и требовать не наводнять украинским зерном местные рынки, что, естественно, сказывается на цене товара, выдержке пришел конец. Еще одно доказательство, что зерно шло не по назначению», — сказал источник.

Россия 17 сентября объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Условием возвращения к ее реализации Москва назвала выполнение ее требований по выполнению той части соглашения, которая защищала интересы РФ.

С весны Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария блокировали ввоз в страну украинской сельхозпродукции. В мае Еврокомиссия, не сумев убедить страны Восточной Европы снять ограничения, одобрила эмбарго до 15 сентября.

С 15 сентября ЕК не стала продлевать собственный запрет, однако Венгрия, Польша и Словакия сделали это в одностороннем порядке. Румыния объявила о введении запрета лишь на 30 дней.

С 16 сентября в Польше действует бессрочный запрет на импорт украинского зерна и продуктов переработки зерна и семян. Вместе с тем Польша уточнила, что ограничения не распространяются на транзит товаров.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительств соседних стран снять ограничения и грозит подать в арбитражные суды. Трения между Украиной и Польшей по зерновому вопросу уже привели к заметному охлаждению отношений между двумя странами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стоп-злак: в Москве не рассчитывают на продление зерновой сделки

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023