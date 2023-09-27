В РФ не увидели перспектив выполнения требований в рамках зерновой сделки

Стороны зерновой сделки вряд ли вернутся к ее реализации, поскольку требования России не выполняются, заявили «Известиям» дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

«Зерновая сделка продлена не будет. Условия России не выполняются и, кажется, уже и не будут выполнены. Представители ООН на всех трибунах заявляют о своих усилиях по реализации российских требований в рамках договора. Однако на самом деле всё это остается на словах. При этом Москву вполне устраивает альтернативный маршрут, по которому теперь вывозится украинское зерно — по кромке (этот маршрут исключает попадание в международные воды Черного моря и пролегает через акватории стран НАТО — Болгарии и Румынии. — Ред.)», — сообщил один из собеседников.

Другой источник при этом уточнил: даже эти поставки большинство стран ЕС продолжают блокировать, поскольку «той же Венгрии, Словакии и Польше важно соблюдать национальные интересы».

«Они долго терпели послабления и уступки ради Украины. Однако когда их фермеры начали митинговать и требовать не наводнять украинским зерном местные рынки, что, естественно, сказывается на цене товара, выдержке пришел конец. Еще одно доказательство, что зерно шло не по назначению», — сказал источник.

Россия 17 сентября объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Условием возвращения к ее реализации Москва назвала выполнение ее требований по выполнению той части соглашения, которая защищала интересы РФ.

С весны Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария блокировали ввоз в страну украинской сельхозпродукции. В мае Еврокомиссия, не сумев убедить страны Восточной Европы снять ограничения, одобрила эмбарго до 15 сентября.

С 15 сентября ЕК не стала продлевать собственный запрет, однако Венгрия, Польша и Словакия сделали это в одностороннем порядке. Румыния объявила о введении запрета лишь на 30 дней.

С 16 сентября в Польше действует бессрочный запрет на импорт украинского зерна и продуктов переработки зерна и семян. Вместе с тем Польша уточнила, что ограничения не распространяются на транзит товаров.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительств соседних стран снять ограничения и грозит подать в арбитражные суды. Трения между Украиной и Польшей по зерновому вопросу уже привели к заметному охлаждению отношений между двумя странами.

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