Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают глупейшие ошибки на фронте, вследствие чего теряют военную технику. Об этом 26 сентября написал в соцсети X (бывш.Twitter) немецкий журналист Юлиан Репке.

«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?» — спросил он.

Репке обратил внимание на то, что после двух ударов по аэродрому в Кривом Роге российские военнослужащие также уничтожили один МиГ-29 на авиабазе в Николаевской области. Журналист подытожил, что складывающаяся в украинской армии ситуация для него необъяснима.

26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на отсутствие значимых результатов у контрнаступления войск Украины. При этом Россия, по словам министра, продолжает наращивать мощь ВС, в том числе за счет современного вооружения и совершенствования подготовки войск.

Кроме того, Шойгу отметил, что свыше 17 тыс. военных ВСУ было уничтожено за сентябрь. Он дополнил, что за месяц ликвидировано более 2,7 тыс. единиц вооружения и техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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