Миротворцы РФ оказали помощь 58 пострадавшим от взрыва в Степанакерте

Военные медики из контингента миротворцев России продолжают оказание помощи в лечении и эвакуации жителей Нагорного Карабаха, пострадавших в результате взрыва топлива в Степанакерте. Об этом 27 сентября сообщило Минобороны РФ.

Жителей эвакуируют из госпиталя и медицинского центра Нагорного Карабаха с ожогами различной степени тяжести. Эвакуация проходит с помощью санитарного транспорта Воздушно-космических сил (ВКС) России. Пострадавших перевозят для оказания специальной помощи.

«На настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра семь и 35 пострадавших соответственно», — сообщил начальник медицинского отряда РМК Павел Суслов.

25 сентября на складе в пригороде Степанакерта произошел взрыв топлива. Очевидцы сообщили, что около взорвавшейся цистерны с бензином находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях. Первоначально сообщалось, что в результате пострадало более 200 человек.

Между тем 26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы оказали медицинскую помощь 22 местным жителям, пострадавшим в результате взрыва хранилища топлива. Всего в расположении миротворцев находятся 522 мирных жителя Нагорного Карабаха, в том числе 293 ребенка. Для них организовали размещение, питание и оказание медицинской помощи. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 тонн гуманитарного груза.