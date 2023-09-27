Синоптики пообещали москвичам до +20 градусов 27 сентября

Небольшая облачность, без осадков и до +20 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 27 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5.

Днем ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c, ночью — южный и юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 758–759 мм ртутного столба.

Ранее, 26 сентября, главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что сентябрь в Москве в 2023 году побил рекорды по дефициту осадков и температуре. В сентябре выпало лишь 6 мм осадков при норме в 65 мм. Таким образом, московский сентябрь 2023 года станет самым теплым и сухим за всю историю наблюдений.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что заморозки ожидаются в ближайшие две ночи в столичном регионе.