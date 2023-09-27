Реклама
Прямой эфир
Культура
Харуки Мураками больше не в топах продаж среди азиатских авторов в России
Мир
Немцы освистали Шольца и Бербок за поставки вооружения Киеву
Мир
Мэр Варшавы счел слова Зеленского в адрес Польши лишними
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Культура
Сербский фотограф Vogue и Elle открыл первую выставку в Москве
Общество
Задержанный на несколько суток рейс вылетел из Иркутска в Таиланд
Мир
Миротворцы РФ оказали помощь 58 пострадавшим от взрыва в Степанакерте
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении
Мир
Журналист Al Arabiya счел невозможным поражение РФ в конфликте на Украине
Мир
Лукашевич рассказал о грязных приемах Запада в ОБСЕ в отношении России
Мир
Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности в Нагорном Карабахе
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Глава МО Украины заявил о намерении обсудить сотрудничество с Польшей
Экономика
Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей
Сюжет:

Расчеты «Гвоздики» поразили живую силу и технику ВСУ на угледарском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиллерийские расчеты 2С1 «Гвоздика» 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поразили живую силу в опорных пунктах и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 27 сентября показал работу бойцов в зоне СВО.

Мастерство маскировки, наверное, отточили уже экипажи всех боевых машин в зоне проведения спецоперации. Например, в лесополосе практически незаметно стоит целая артиллеристская установка 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм.

«Мы выезжали неделю назад. Выехали, соответственно, поступила цель, днем выехали, отстрелялись. Нас попросили подежурить, мы постояли, подежурили. Всё, команда «Перекат!» — мы перекатились, ну и начали уже опять кататься и работать. Скорее всего, у противника была какая-то ротация в ночное время суток. Отрабатываем, чтобы не было никакой ротации, и, соответственно, складываем их опорники (опорные пункты. — Ред.)», — рассказал военнослужащий Даниил.

Работа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжает корректировать действия российской артиллерии.

«С первого выстрела в 100 м от цели может снаряд упасть, а вторым уже можно в цель положить. Нас корректирует беспилотник наш, всегда говорит нам о поправке. Восемь–десять снарядов хватает для того, чтобы разобрать опорный пункт», — сообщил старший наводчик с позывным Афоня.

Все маневры, как выезд на огневую позицию, так и возвращение обратно, проходят вдоль лесополосы, чтобы любой коптер и вообще в принципе любая воздушная разведка не смогли дать никаких данных.

«Все всё прекрасно понимают, долг Родине отдать, защитить. Все, когда контракт подписывали, прекрасно знали, что есть такой момент, что, возможно, наша профессиональная деятельность понадобится», — поделился командир орудия «Гвоздика» с позывным Третий.

Игра на выбивание: ВС РФ продвинулись в районе Купянска
Значительно расширена подконтрольная зона вблизи сел Синьковка и Петропавловка

14 сентября Китрарь также показывал боевую работу морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) на угледарском направлении. Он отметил, что в районе Новомайорского и Новодонецкого ВСУ пытаются перейти в контрнаступление, однако ВС РФ оперативно реагируют на подобные шаги.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023