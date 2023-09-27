Расчеты «Гвоздики» поразили живую силу и технику ВСУ на угледарском направлении

Артиллерийские расчеты 2С1 «Гвоздика» 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поразили живую силу в опорных пунктах и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 27 сентября показал работу бойцов в зоне СВО.

Мастерство маскировки, наверное, отточили уже экипажи всех боевых машин в зоне проведения спецоперации. Например, в лесополосе практически незаметно стоит целая артиллеристская установка 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм.

«Мы выезжали неделю назад. Выехали, соответственно, поступила цель, днем выехали, отстрелялись. Нас попросили подежурить, мы постояли, подежурили. Всё, команда «Перекат!» — мы перекатились, ну и начали уже опять кататься и работать. Скорее всего, у противника была какая-то ротация в ночное время суток. Отрабатываем, чтобы не было никакой ротации, и, соответственно, складываем их опорники (опорные пункты. — Ред.)», — рассказал военнослужащий Даниил.

Работа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжает корректировать действия российской артиллерии.

«С первого выстрела в 100 м от цели может снаряд упасть, а вторым уже можно в цель положить. Нас корректирует беспилотник наш, всегда говорит нам о поправке. Восемь–десять снарядов хватает для того, чтобы разобрать опорный пункт», — сообщил старший наводчик с позывным Афоня.

Все маневры, как выезд на огневую позицию, так и возвращение обратно, проходят вдоль лесополосы, чтобы любой коптер и вообще в принципе любая воздушная разведка не смогли дать никаких данных.

«Все всё прекрасно понимают, долг Родине отдать, защитить. Все, когда контракт подписывали, прекрасно знали, что есть такой момент, что, возможно, наша профессиональная деятельность понадобится», — поделился командир орудия «Гвоздика» с позывным Третий.

14 сентября Китрарь также показывал боевую работу морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) на угледарском направлении. Он отметил, что в районе Новомайорского и Новодонецкого ВСУ пытаются перейти в контрнаступление, однако ВС РФ оперативно реагируют на подобные шаги.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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