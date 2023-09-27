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Расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательные посты ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» был задействован в уничтожении наблюдательных постов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что боевые расчеты артиллерийских подразделений группировки войск «Запад» ежедневно продолжают наносить удары по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие используют «Торнадо-Г» для помощи в продвижении пехоты, мотострелковых и танковых дивизий.

«В рамках СВО наш взвод выполняет задачи по поражению различных целей, как пехоты открытой, укрытой. По бронированным целям работаем, по колоннам техники», — рассказал командир реактивного взвода с позывным Воронеж.

«Торнадо-Г» работает в автоматическом режиме прицеливания и навигации. После запуска ракет комплекс сворачивается в походный режим менее чем за минуту, а далее уезжает в укрытие. В Минобороны отметили, что расчеты не позволяют машине уйти в одно и то же укрытие несколько раз.

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Ранее, 19 сентября, военный корреспондент «Известий» Ксения Солдатова сообщила, что российские артиллеристы использовали РСЗО «Торнадо-С» для нанесения ущерба противнику. Отмечалось, что орудие применяют для уничтожения командных пунктов, аэродромов, складских помещений и боевой техники ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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