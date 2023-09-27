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В США допустили смягчение санкций против России в случае избрания Трампа

FT: Дональд Трамп в случае избрания может смягчить санкции против России
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Фото: REUTERS/Sam Wolfe
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Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае возвращения на пост президента США сможет уменьшить масштаб санкций против России и замедлить поставки вооружения Украине. Такое мнение 26 сентября высказал обозреватель газеты Financial Times (FT) Джанан Ганеш.

По словам эксперта, такое изменение позиции Вашингтона при Трампе вписывалось бы в его концепцию «Америка превыше всего», реализуемую политиком во время своего первого президентского срока в период с 2017 по 2021 годы. Это всё в современных реалиях приведет к снижению американского авторитета в мировом сообществе, который, по мнению Ганеша, лишь укрепился за счет массированной поставки вооружения киевским властям.

Кроме этого, чтобы «кинуть Украину», Трампу на должности американского лидера придется усилить «свои прошлые угрозы против международных соглашений США», предполагает журналист. Это может оказать влияние на отношения с НАТО, двусторонние гарантии Южной Кореи и Японии, взаимодействия со Всемирной торговой организацией.

По мнению Ганеша, Трамп не будет проявлять интереса к «сдерживанию Китая», если будет чувствовать, что Пекин уважительно относится к Вашингтону в сфере торговли. Что же касается позиции по отношению к Тайваню, то обозреватель Financial Times признает, что она для него остается загадкой.

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Трамп при этом не раз утверждал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году за сутки бы урегулировал украинский конфликт. Позднее, 5 августа, он заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

17 сентября Дональд Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Бизнесмен также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тех кандидатов, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет. Среди актуальных вопросов он назвал запрет на аборты и конфликт на Украине.

До этого, 16 июля, экс-президент отметил, что действующий глава Белого дома Джо Байден «не способен вести дела с мировыми лидерами». Между тем у него, как он сам заметил, хорошие отношения и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с его коллегой Владимиром Зеленским.

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