Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МО Украины заявил о намерении обсудить сотрудничество с Польшей
Экономика
Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +20 градусов 27 сентября
Мир
В США допустили смягчение санкций против России в случае избрания Трампа
Экономика
Доля рыночной ипотеки в выдачах упала до 40–50%
Мир
В результате пожара в Ираке погибли 100 человек
Общество
Перевозка детей на электросамокате грозит штрафом до 5 тыс. рублей
Мир
В США заявили о неизменной позиции по поставкам ATACMS Украине
Экономика
«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов
Политика
Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей внесут в Госдуму
Общество
За езду в пьяном виде на электросамокате может грозить штраф до 30 тыс. рублей
Мир
Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Рота
Мир
Конгрессвумен Грин призвала положить конец украинскому конфликту
Мир
Депутат Рады назвал ошибочным призыв США провести реформы на Украине

Прокуратура проверит инцидент с застрявшими в Сочи авиапассажирами

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокурата Москвы проверит инцидент с застрявшими в Сочи авиапассажирами. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат собрал детали этой истории.

«Началась давка, люди просто все стояли в проходах, дети начали кричать, падать в обморок. Дикая была паника, потому что просто невозможно было дышать», — заявил пассажир рейса Александр.

Туристы указали, что двери открыли только после того, как хор из детского плача и недовольных возгласов заполонил салон. Рядом столпились те, кому стало совсем плохо.

По словам пассажирки рейса с неработающим кондиционером Милены Дейнеги, около часа они провели в специальном рукаве. При этом людей предупредили, что при отказе от полета нет смысла надеяться на возмещение и замену билетов от авиакомпании. Несмотря на это, около 60 человек всё-таки покинули борт. Они были вынуждены покупать билеты на другой рейс. Гостиницу перевозчик тоже не предложил. Пассажиры, оставшиеся на борту и прилетевшие в Москву, говорят, что в полете не предложили даже еды.

Как отметили пассажиры, часть багажа тех, кто сумел сойти с борта, улетела в столицу.

Проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с задержкой организовали в московской прокуратуре. Несмотря на то, что рейс благополучно приземлился, слишком много жалоб на него поступило еще до отрыва от земли.

По осени рассчитают: в РФ появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний
Будет ли он открытым для пассажиров и сможет ли заменить международные аналоги

Около 450 авиапассажиров 26 сентября ждали отправления из сочинского аэропорта в столицу. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет всё время откладывали. Сначала пассажирам сказали, что Boeing 777-300ER обесточен, затем капитан судна заявил, что всё в порядке, а после пропал. От духоты многим пассажирам стало плохо, но выходить из самолета они побоялись, потому что их предупредили о том, что в таком случае их билеты стоимостью примерно по 40 тыс. рублей аннулируются.

В пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines «Известиям» заявили, что рейс из Сочи в Москву задержался по технической причине. Произошел отказ вспомогательной силовой установки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023