Прокуратура проверит инцидент с застрявшими в Сочи авиапассажирами

Прокурата Москвы проверит инцидент с застрявшими в Сочи авиапассажирами. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат собрал детали этой истории.

«Началась давка, люди просто все стояли в проходах, дети начали кричать, падать в обморок. Дикая была паника, потому что просто невозможно было дышать», — заявил пассажир рейса Александр.

Туристы указали, что двери открыли только после того, как хор из детского плача и недовольных возгласов заполонил салон. Рядом столпились те, кому стало совсем плохо.

По словам пассажирки рейса с неработающим кондиционером Милены Дейнеги, около часа они провели в специальном рукаве. При этом людей предупредили, что при отказе от полета нет смысла надеяться на возмещение и замену билетов от авиакомпании. Несмотря на это, около 60 человек всё-таки покинули борт. Они были вынуждены покупать билеты на другой рейс. Гостиницу перевозчик тоже не предложил. Пассажиры, оставшиеся на борту и прилетевшие в Москву, говорят, что в полете не предложили даже еды.

Как отметили пассажиры, часть багажа тех, кто сумел сойти с борта, улетела в столицу.

Проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с задержкой организовали в московской прокуратуре. Несмотря на то, что рейс благополучно приземлился, слишком много жалоб на него поступило еще до отрыва от земли.

Около 450 авиапассажиров 26 сентября ждали отправления из сочинского аэропорта в столицу. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет всё время откладывали. Сначала пассажирам сказали, что Boeing 777-300ER обесточен, затем капитан судна заявил, что всё в порядке, а после пропал. От духоты многим пассажирам стало плохо, но выходить из самолета они побоялись, потому что их предупредили о том, что в таком случае их билеты стоимостью примерно по 40 тыс. рублей аннулируются.

В пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines «Известиям» заявили, что рейс из Сочи в Москву задержался по технической причине. Произошел отказ вспомогательной силовой установки.