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Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащих с 1 октября в 1,055 раза

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Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих, в том числе президенту, премьер-министру, зампредседателю Совбеза, генпрокурору и главе СК РФ. Документ опубликован 26 сентября на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Обеспечение финансированием соответствующих денежных расходов было поручено правительству.

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Накануне сообщалось, что в России расширят право на компенсацию за задержку зарплаты. Кабмин поддержал такой законопроект Минтруда.

Ранее, 18 сентября, стало известно, что Путин поручил принять своевременные решения для укрепления рубля. Он выразил уверенность, что правительство и Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно.

В этот же день Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики. Он отметил, что Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о профиците бюджета в 230 млрд рублей. Он отметил, что показатели ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста РФ. Прогнозируется, что в 2024 году ситуация с бюджетом РФ улучшится, добавил Мишустин.

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