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Сенат США предложил сократить грядущий пакет помощи Украине

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Сенат США предлагает согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд. Об этом 26 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника сенатора.

Отмечается, что законодатели в сенате конгресса США разработали инициативу о продлении финансирования американского правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. При этом Белый дом ранее запрашивал на помощь Киеву около $24 млрд.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.

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Ранее в этот день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что текущих средств США, направляемых на Украину, хватит еще на несколько недель. Он убежден, что выделение дополнительных средств поможет Украине в осуществлении контрнаступления, для которого еще сохраняются благоприятные условия.

Также он подчеркнул, что остановка или значительное сокращение помощи США Украине негативно отразится на боеспособности Киева. По его словам, Вашингтон предоставляет самую крупную по сравнению с другими странами помощь Киеву, поэтому американская администрация уверена в поддержке со стороны обеих партий в конгрессе плана предоставления еще $24 млрд в качестве помощи Украине.

Накануне стало известно о прибытии на Украину первой партии танков Abrams. Кирби также пообещал новые поставки в ближайшем будущем.

22 сентября президент США Джо Байден утвердил новый пакет помощи Киеву с ПВО и артиллерией. По его словам, в него войдет вторая батарея противовоздушной обороны Hawk. Согласно заявлению, США намерены поставлять Украине аналогичные системы каждый месяц на протяжении всей зимы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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