Сенатор Климов рассказал про судьбу Евросоюза

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«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов
Политика
Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей внесут в Госдуму
Общество
За езду в пьяном виде на электросамокате может грозить штраф до 30 тыс. рублей
Мир
Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Рота
Мир
Конгрессвумен Грин призвала положить конец украинскому конфликту
Мир
Депутат Рады назвал ошибочным призыв США провести реформы на Украине
Экономика
Рестораторы анонсировали повышение цен на суши и роллы на 14%
Мир
В Совфеде предрекли Евросоюзу распад до вступления в него Украины
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Сенат США предложил сократить грядущий пакет помощи Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Херсона
Мир
Reuters сообщило о признании судом вины Трампа в мошенничестве
Мир
Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на СП
Мир
Авиация коалиции во главе с США создала опасные ситуации над Сирией 6 раз
Мир
Рогов сообщил о масштабном наступлении ВСУ в Запорожской области

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