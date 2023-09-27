Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Рота

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота стал «козлом отпущения» в скандале с приглашенным 98-летним нацистом на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Канаде. Об этом 26 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Энтони Рота стал публично виновным вместо премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Из Рота сделали «козла отпущения», выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД России также обратила внимание на возраст приглашенного экс-бойца СС.

«Но догадываюсь, почему коллаборационист дотянул до 98 — чтобы вся его сладкая жизнь последних десятилетий, весь этот напускной пафос родственников и ложь канадских властей умылись в собственных нечистотах», — написала она.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины во время выступления в парламенте Канады поприветствовал украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

В этот же день во время торжественного заседания парламента Канады по случаю визита Зеленского Рота поприветствовал некоего Ярослава Хунку — его представили как украино-канадского ветерана и борца за свободу. После этого парламент стоя приветствовал 98-летнего националиста аплодисментами. 24 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рот извинился перед общественностью за аплодисменты в честь экс-бойца СС, так как не знал о его прошлом.