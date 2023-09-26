Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на СП

Китай призывает все заинтересованные стороны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств подрыва «Северных потоков». Об этом 26 сентября заявил заместитель постоянного представителя КНР в ООН Гэн Шуан.

«Россия является одной из главных сторон, вовлеченных в этот взрыв. Мы призываем заинтересованные страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией вместо того, чтобы отвергать это (взаимодействие. — Ред.)», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США дать ответ по всем пунктам расследования американского журналиста Сеймура Херша по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Согласно результатам расследования Херша, американцы, которые осуществили теракт на газопроводах, ликвидировали все следы его проведения, не внеся никакой значимой информации в компьютер. По его словам, эти объекты были единственными трубопроводами, по которым могли нанести удар и легко потом отрицать. Журналист указал, что причиной подрывов стало опасение США потерять свое влияние на Германию и Западную Европу.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США пошли на подрыв «Северных потоков», чтобы сохранить влияние в Европе. Он выразил уверенность, что попытки замять расследование подрывов «Северных потоков» обречены на провал. По его словам, Россия в ближайшие дни внесет проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрывам газопроводов.

15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад и пальцем не пошевелил для проведения прозрачного расследования терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», хотя с их момента прошел уже год. Глава МИД РФ заявил, что ситуацию попросту «заметают под ковер».

В феврале Херш проводил еще одно расследование. Согласно его данным, к взрывам на «Северных потоках» причастны США. По утверждению журналиста, СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.