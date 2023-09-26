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Авиация коалиции во главе с США создала опасные ситуации над Сирией 6 раз

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Фото: commons.wikimedia.org/US Army
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Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, шесть раз в течение суток создавала опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии в районе Эт-Танф. Об этом 26 сентября в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — заявил Кулить.

Он также отметил семь случаев нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые касаются несогласованных с российской стороной полетов беспилотников.

Кроме того, по словам замруководителя, за сутки зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск Сирии в идлибской зоне деэскалации со стороны группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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Ранее, 25 сентября, контр-адмирал заявил о 18 нарушениях воздушного пространства в Сирии со стороны коалиции. По его словам, зафиксировано девять нарушений тремя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C и девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

Коалиция нарушила протоколы деконфликтации еще 18 раз 19 сентября. В тот же день в районе Эт-Танф зафиксировано 19 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C.

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