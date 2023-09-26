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Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков»

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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США пошли на подрыв «Северных потоков», чтобы сохранить влияние в Европе. Об этом 26 сентября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«В экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что подрыв «Северного потока» — это дело рук Вашингтона, который пошел на этот возмутительный преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что перед Данией, Германией и Швецией стоит задача выгораживать США в ситуации вокруг подрыва газопроводов. Со ссылкой на расследование американского журналиста Сеймура Херша постпред указал, что по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца разведывательным службам обеих стран было «поручено придумать альтернативную версию событий и постепенно сливать ее в СМИ».

Небензя выразил уверенность, что попытки замять расследование подрывов «Северных потоков» обречены на провал. По его словам, Россия внесет проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрывам газопроводов.

«В рамках этой работы наша страна намерена внести на рассмотрение совета проект заявления председателя на эту тему. В ближайшие дни представим его текст», — сообщил он.

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Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США дать ответ по всем пунктам расследования американского журналиста Сеймура Херша по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Согласно результатам расследования Херша, американцы, которые осуществили теракт на газопроводах, ликвидировали все следы его проведения, не внеся никакой значимой информации в компьютер. По его словам, эти объекты были единственными трубопроводами, по которым могли нанести удар и легко потом отрицать. Журналист указал, что причиной подрывов стало опасение США потерять свое влияние на Германию и Западную Европу.

15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад и пальцем не пошевелил для проведения прозрачного расследования терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», хотя с их момента прошел уже год. Глава МИД РФ заявил, что ситуацию попросту «заметают под ковер».

В феврале Херш проводил еще одно расследование. Согласно его данным, к взрывам на «Северных потоках» причастны США. По утверждению журналиста, СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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