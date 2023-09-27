За восемь месяцев Москву посетили более 15 млн туристов

С января по август этого года Москву посетили свыше 15,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем за первые три квартала 2022-го, сообщила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

«Индустрия гостеприимства остается важной частью городской экономики. Траты путешественников за восемь месяцев оцениваются в 758,4 млрд рублей. Таким образом, в городской бюджет поступит 103,9 млрд рублей. Это 87% от доходов за весь 2022 год, а ведь до конца текущего года еще остается несколько месяцев», — отметила Сергунина.

По ее словам, средняя загрузка гостиниц в Москве почти достигла 80% — заполняемость приблизилась к оптимальной в сравнении с другими мировыми туристическими центрами. В столице работает порядка 1,9 тыс. объектов размещения. В них единовременно могут разместиться 374 тыс. человек. Чаще всего путешественники выбирают гостиницы категорий «три звезды» и «четыре звезды».

Сергунина рассказала, что основную долю турпотока составляют россияне. Многие из них нередко совмещают поездку в Москву с посещением других регионов, поэтому город активно развивает межрегиональное сотрудничество, реализуя, например, проекты совместно с Подмосковьем, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Казанью. В рамках этих проектов туристу предлагают готовую программу поездки с вариантами гостиниц, ресторанов, музеев, театров и списком достопримечательностей.

И.о. заммэра добавила, что Москва последовательно укрепляет сотрудничество с дружественными государствами — странами СНГ, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, развивает партнерские отношения между представителями туротрасли. «Только с начала этого года мы организовали восемь международных бизнес-миссий и еще три ознакомительных визита в Москву для коллег из Индии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов», — уточнила Сергунина.

В связи с этим она напомнила о введении электронной визы в августе этого года: въехать по ней на территорию России могут граждане более 50 государств. По данным МИД России, за первый месяц было выдано более 30 тыс. электронных виз. 55% из них получили граждане Китая.