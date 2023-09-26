Минздрав Армении: 125 человек погибли при взрыве на складе топлива в Карабахе

Минимум 125 человек погибли из-за взрыва хранилища с топливом в пригороде Степанакерта в Нагорном Карабахе. Об этом 26 сентября сообщила глава министерства здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные», — сказала она на брифинге.

Кроме того, отмечается, что по меньшей мере 89 человек пострадали в результате взрыва, 67 — доставили в Национальный ожоговый центр, большинство из них находится в тяжелом состоянии, отметил Telegram-канал Mash.

25 сентября на складе в пригороде Степанакерта произошел взрыв топлива. Очевидцы сообщили, что рядом с взорвавшейся цистерной с бензином находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях. Изначально сообщалось, что в результате пострадало более 200 человек.

В Минобороны России сообщили, что российские миротворцы оказали медицинскую помощь 22 местным жителям, пострадавшим из-за взрыва хранилища топлива. Всего в расположении миротворцев находятся 522 мирных жителя Нагорного Карабаха, в том числе 293 ребенка. Для них организовали размещение, питание и оказание медицинской помощи.