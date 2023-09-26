В Карабахе уточнили число жертв взрыва на складе с топливом

В результате взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран в Нагорном Карабахе погибли 68 человек. Об этом 26 сентября сообщил омбудсмен республики Гегам Степанян.

«По состоянию на 22:00 26 сентября, подтверждено 68 случаев смертей в результате взрыва на складе с топливом. Личности 21 погибшего установлены. Ранения получили 290 человек», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как отметил Степанян, 168 пострадавших были переправлены в медучреждения Армении, из них 96 — на вертолетах российских миротворцев и Армении, 72 — на машинах скорой помощи, прибывших из Армении при сопровождении Международного комитета Красного креста.

По словам омбудсмена, судьба 105 человек остается неизвестной.

Накануне на складе в пригороде Степанакерта произошел взрыв топлива. Очевидцы сообщили, что около взорвавшейся цистерны с бензином находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях. Первоначально сообщалось, что в результате пострадало более 200 человек.

В Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы оказали медицинскую помощь 22 местным жителям, пострадавшим в результате взрыва хранилища топлива. Всего в расположении миротворцев находятся 522 мирных жителя Нагорного Карабаха, в том числе 293 ребенка. Для них организовали размещение, питание и оказание медицинской помощи. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 тонн гуманитарного груза.

В свою очередь, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян указала, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 125 человек.