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Депутата городской думы Астрахани задержали с наркотиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Астрахани задержали депутата городской думы при попытке сбыть наркотики. Об этом 26 сентября сообщило следственное управление СК России по Астраханской области.

«Подозреваемый незаконно приобрел у неустановленных лиц и стал хранить при себе в целях сбыта синтетическое наркотическое вещество. Днем 24 сентября 2023 года фигурант уголовного дела был задержан оперативными сотрудниками, в связи с чем не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», — сообщило ведомство в Telegram.

У подозреваемого при себе и в автомобиле обнаружили три свертка с наркотическим веществом общим весом 3,96 г.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере»).

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