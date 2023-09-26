Депутата городской думы Астрахани задержали с наркотиками

В Астрахани задержали депутата городской думы при попытке сбыть наркотики. Об этом 26 сентября сообщило следственное управление СК России по Астраханской области.

«Подозреваемый незаконно приобрел у неустановленных лиц и стал хранить при себе в целях сбыта синтетическое наркотическое вещество. Днем 24 сентября 2023 года фигурант уголовного дела был задержан оперативными сотрудниками, в связи с чем не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», — сообщило ведомство в Telegram.

У подозреваемого при себе и в автомобиле обнаружили три свертка с наркотическим веществом общим весом 3,96 г.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере»).

Ранее, 16 августа, депутата муниципального округа Ржевка в Санкт-Петербурге Игоря Губайдулина арестовали после непристойной переписки с несовершеннолетним. По данным следствия, депутат вступил в переписку с ребенком 2011 года рождения. Они обсуждали запретные темы и обменивались эротическими фотографиями.