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Блинкен призвал Азербайджан обеспечить безопасность населению Карабаха

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Фото: REUTERS/Pool/Bing Guan
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 26 сентября сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Госсекретарь подчеркнул недопустимость дальнейших военных действий, необходимость безусловного обеспечения безопасности, свободы передвижения гражданского населения и беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах», — сказал он на брифинге.

По словам Миллера, Блинкен напомнил Алиеву о его обещании не прибегать к военной силе и принять делегацию наблюдателей. Конкретный механизм допуска наблюдателей еще обсуждается, добавил представитель Госдепа.

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Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

26 сентября в правительстве Армении сообщили, что в страну прибыло около 19 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Из них 2,5 тыс. человек уже находятся в пунктах временного размещения.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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