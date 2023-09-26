Праздник пирога пройдет в Пскове в шестой раз

Праздник псковского пирога пройдет в областном центре в воскресенье, 1 октября, около Дома Беклешова на улице Георгиевской, 4. Мероприятие начнется в 11 утра и продлится до 7 вечера, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram.

«Пирог — символ гостеприимства и доброжелательности. Им принято встречать гостей и угощать добрых друзей. А псковская кухня — это наше культурное наследие, которое важно сохранить и передать детям», — написал градоначальник, его цитату приводит Псковская лента новостей.

Гастрономический фестиваль пройдет уже в шестой раз, пишет Псковское агентство информации. На празднике можно будет попробовать пироги на любой вкус. Также в программе игры, конкурс пирогов, кулинарные мастер-классы, песни и танцы.

Ранее в сентябре алтайский диетолог-онколог рассказала о пользе осенних пирогов. В качестве примера хорошей начинки специалист приводит печеные яблоки, которые очень хорошо усваиваются и не имеют противопоказаний.