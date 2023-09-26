Не менее 125 человек погибли при взрыве топлива в Степанакерте

По меньшей мере 125 человек погибли в результате взрыва хранилища с топливом в Степанакерте. Об этом 26 сентября сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные», — сообщила она на брифинге.

Также пострадали по крайней мере 89 человек. 67 человек доставили в Национальный ожоговый центр, большинство из них находится в тяжелом состоянии, отмечает Telegram-канал Mash.

25 сентября на складе в пригороде Степанакерта произошел взрыв топлива. Очевидцы сообщили, что около взорвавшейся цистерны с бензином находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях. Первоначально сообщалось, что в результате пострадало более 200 человек.

В Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы оказали медицинскую помощь 22 местным жителям, пострадавшим в результате взрыва хранилища топлива. Всего в расположении миротворцев находятся 522 мирных жителя Нагорного Карабаха, в том числе 293 ребенка. Для них организовали размещение, питание и оказание медицинской помощи.