Человек выжил после падения на пути на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского»
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- Человек выжил после падения на пути на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского»
Человек выжил после падения на пути на станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом пресс-служба столичной подземки сообщила во вторник, 26 сентября.
Упавшего на пути пассажира оперативно подняли на платформу.
В настоящее время поезда следуют по графику, передает агентство городских новостей «Москва».
Пассажиров попросили соблюдать правила, не подходить к краю платформы и не спускаться на пути — это опасно для жизни.
Ранее, 31 августа, человек упал на пути на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве.
Днем ранее, 30 августа, человек упал на пути на центральном участке Сокольнической линии московского метро. Подробностей инцидента не приводилось.