Человек выжил после падения на пути на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского»

Человек выжил после падения на пути на станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом пресс-служба столичной подземки сообщила во вторник, 26 сентября.

Упавшего на пути пассажира оперативно подняли на платформу.

В настоящее время поезда следуют по графику, передает агентство городских новостей «Москва».

Пассажиров попросили соблюдать правила, не подходить к краю платформы и не спускаться на пути — это опасно для жизни.

Ранее, 31 августа, человек упал на пути на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве.

Днем ранее, 30 августа, человек упал на пути на центральном участке Сокольнической линии московского метро. Подробностей инцидента не приводилось.