Реконструкцию моста в поселке Антипиха в Чите завершат к середине ноября

В поселке Антипиха в Чите (Забайкальский край) к середине ноября планируется завершить реконструкцию моста. Об этом руководитель «Универсальной строительной организации», выступающей подрядчиком, Артур Шинский рассказал ИА ChitaMedia.

«В ближайшее время приступим уже к монтажу переходных плит. Затем у нас будет проведено выравнивание гидроизоляции, защитного слоя, после чего мы приступим непосредственно к асфальтированию», — рассказа руководитель фирмы-подрядчика.

На сегодняшний день специалисты уже завершили забивку свай, заливку ригелей, установку балок шкафных стенок. Ведется монтаж деформационных швов и установка карнизных блоков.

Реконструкция моста, расположенного на улице Каларской, началась в апреле 2023 года. Завершить работы планируется 15 ноября. Ожидается, что обновление позволит увеличить пропускную способность переправы и сделает ее более прочной.