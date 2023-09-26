Еще 6 км выделенных полос начали работать в тестовом режиме в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в тестовом режиме начали действовать еще 6 км выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«На сегодняшний день обустроено уже три новых полосы, которые работают в тестовом режиме, нанесена временная разметка оранжевого цвета. В дальнейшем будет проведен анализ и принято решение о том, чтобы оставить полосы на постоянной основе либо переместить их в другое место», — рассказал и.о. директора МКУ «Центр управления городской мобильностью Южно-Сахалинска» Михаил Базанов.

Речь идет о выделенках на улице Ленина на участке от улицы Фархутдинова до Пуркаева по восточной стороне, на улице Сахалинская от Амурской до Дзержинского по южной стороне, на улице Горького от площади Победы до площади Славы по восточной стороне.

Также продолжаются работы по южной стороне проспекта Победы на отрезке от улицы Чехова до проспекта Мира. Через него проходят автобусы № 10, 12, 21, 81, 177 и 250. До конца октября выделенные полосы также появятся по северной стороне улицы Пуркаева на участке от Ленина до Комсомольской и на западной стороне улицы Ленина от улицы Маркса до проспекта Победы.