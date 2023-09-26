Тысячи людей покидают Нагорный Карабах

Колонна желающих уехать в Армению из Нагорного Карабаха растянулась на несколько километров. В Армению уже въехали 19 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха, передает телеканал «Известия». Всех, у кого не будет определенного места жительства, обеспечат жильем. Безопасное перемещение граждан обеспечивают наши миротворцы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.