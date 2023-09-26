Троллейбусную линию до КСК в Чите начнут строить в 2024 году

В Чите (Забайкальский край) в 2024 году планируют начать строительство троллейбусной линии до района КСК. Об этом глава комитета городского хозяйства Марина Попова сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР).

«В этом году планируется выделение денежных средств на реализацию мероприятий по строительству троллейбусной линии. На данный момент мы решаем, какие конкретно мероприятия будут проводиться в 2024 году, работы на каком участке дороги», — цитирует Попову ИА ChitaMedia.

По ее словам, линия получится довольно протяженной, на ней будут присутствовать и путепроводы, и мосты. Предстоит выполнить большой объем работ, в том числе планируется изъятие земельных участков.

Средства на первый этап строительства уже заложены в бюджете, отметила Попова. Подрядчик будет определен позднее.