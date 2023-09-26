Дорогу к новому аэропорту на Камчатке откроют до конца осени

В Камчатском крае до конца осени планируют открыть четырехполосную подъездную дорогу к новому аэровокзальному комплексу, построенному в Елизове. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное правительство.

«По словам специалистов, современные технологии и материалы, используемые в работе, позволят увеличить срок эксплуатации дорожного полотна. Кроме подъездной дороги проводят реконструкцию садового кольца, а также обустройство переходов скоростных полос», — говорится в сообщении властей.

Кроме того, на дороге смонтируют два остановочных павильона и светофор. Работы планируется выполнить в ближайшее время.

Полностью завершить строительство и открыть дорогу власти намерены в конце осени. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».