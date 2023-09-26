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Еврокомиссия назвала целью санкций ущерб экономике России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Европейский союз (ЕС) ставит перед собой цель нанести ущерб российской экономике с помощью секторальных санкций. Об этом 26 сентября заявила представитель Еврокомиссии на заседании Суда ЕС в Люксембурге.

«Это не индивидуальные санкции, а секторальные санкции. Цель этих мер — нанести экономический ущерб России и заставить ее пересмотреть свои действия», — сказала она на заседании по иску Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ответчики заявили, что санкции вводились с учетом сложившегося контекста, а попал под них только один суверенный фонд России, действия которого контролируются государством.

Со своей стороны в РФПИ заявили, что санкции в отношении него были введены на основании ошибочной оценки его деятельности. По словам представителя истца, фонд не оказывает влияние на боеготовность Вооруженных сил России, а финансирует в том числе международные проекты.

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22 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции провалились, а страны, их вводившие, не добились своей цели «поставить Россию на колени». Он также назвал возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой общим интересом Москвы и Брюсселя.

Официальный представитель Евросоюза 7 сентября рассказал «Известиям», что Еврокомиссия до сих пор не представила предложение по 12-му пакету санкций в отношении России. Также в Брюсселе добавили, что пока нет четкого понимания, когда начнутся дебаты по этому вопросу в Совете ЕС или какие именно рестрикции могут быть введены против Москвы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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