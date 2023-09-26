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Советник главы ДНР заявил о потрясении мира чествованием эсэсовца в Канаде

Советник главы ДНР Гагин: весь мир ужаснулся приемом ветерана СС в Канаде
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин 26 сентября, комментируя прием экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады, заявил, что мир ужаснулся данной ситуацией.

Как он во вторник, 26 сентября, он сообщил в беседе с ««РИА Новости»», военные преступления нацистов не имеют срока давности.

«После встречи [президент Украины Владимира] Зеленского с ветераном СС «Галичина» (второе название «Галиции». — Ред.) в канадском парламенте от Канады пахнуло трупным ядом из могилы давно умершего, как всем казалось, фашизма — настоящего фашизма, и весь мир ужаснулся, даже в Варшаве сейчас подумывают о том, чтобы попросить об экстрадиции канадские власти, для того чтобы судить этого негодяя», — сказал он.

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23 сентября СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

После этого, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. На следующий день Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

26 сентября посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщал, что направил ноту протеста в связи с чествованием эсэсовца. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что враждебные действия Канады не будут оставлены без ответа. Приветствие нациста в канадском парламенте характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо, пропитанный русофобией, подчеркнули в ведомстве.

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