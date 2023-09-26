В Орле обновили самые проблемные дороги к кладбищам

В Орле продолжается благоустройство подъездов к городским кладбищам. Бригады спецавтобазы, которые выполняют контракт, уже отремонтировали наиболее проблемные участки, сообщает InfoOrel.ru во вторник, 26 сентября.

Так, накануне специалисты отсыпали асфальтогранулятом дороги вдоль Иоанно-Богословского кладбища. На это ушло 200 т асфальтовой крошки.

«Этот участок был одним из самых проблемных — очень разрушенное асфальтовое покрытие. Часть выполнили асфальтогранулятом. Остальное позже будет выполнено в асфальте», — рассказали сотрудники спецавтобазы.

Также рабочие одели в асфальт широкую аллею до самого въезда на Наугорское кладбище и одну боковую дорожку до храма. Всего было уложено 5,5 тыс. кв. м покрытия.

Ранее в августе сообщалось, что на завершение реконструкции Красного моста в Орле из федерального бюджета направят 50 млн рублей. Последний капитальный ремонт переправы проводился в 1999 году.