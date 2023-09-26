Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве ограбили квартиру профессора американского университета
Экономика
Губернатор заявил о возобновлении работы завода Volvo в Калуге до конца года
Мир
Пентагон объявил о совместном производстве вооружений с Украиной
Мир
Блинкен призвал Азербайджан обеспечить безопасность населению Карабаха
Мир
Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем
Мир
Не менее 125 человек погибли при взрыве топлива в Степанакерте
Мир
Власти Эстонии намерены называть Калининград Кёнигсбергом
Экономика
МЭР спрогнозировал укрепление рубля до 87,5 за доллар в июне 2024 года
Мир
Еврокомиссия назвала целью санкций ущерб экономике России
Мир
Депутат бундестага потребовал остановить поставки оружия Киеву из-за диверсий на СП
Мир
Миротворцы РФ оказали помощь 22 пострадавшим от взрыва в Степанакерте
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону
Политика
Мишустин заявил об укреплении связи РФ с Белоруссией из-за санкций
Пресс-релизы
«Триколор» покажет турецкий сериал о знаменитом правителе государства Сельджукидов

В Орле обновили самые проблемные дороги к кладбищам

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле продолжается благоустройство подъездов к городским кладбищам. Бригады спецавтобазы, которые выполняют контракт, уже отремонтировали наиболее проблемные участки, сообщает InfoOrel.ru во вторник, 26 сентября.

Так, накануне специалисты отсыпали асфальтогранулятом дороги вдоль Иоанно-Богословского кладбища. На это ушло 200 т асфальтовой крошки.

«Этот участок был одним из самых проблемных — очень разрушенное асфальтовое покрытие. Часть выполнили асфальтогранулятом. Остальное позже будет выполнено в асфальте», — рассказали сотрудники спецавтобазы.

Также рабочие одели в асфальт широкую аллею до самого въезда на Наугорское кладбище и одну боковую дорожку до храма. Всего было уложено 5,5 тыс. кв. м покрытия.

Ранее в августе сообщалось, что на завершение реконструкции Красного моста в Орле из федерального бюджета направят 50 млн рублей. Последний капитальный ремонт переправы проводился в 1999 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023