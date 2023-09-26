В Липецке в середине октября заработают платные парковки

Депутаты горсовета Липецка приняли предложенный мэрией «Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автодорогах общего пользования Липецка». Это означает, что платные парковки заработают 15 октября.

За принятие документа проголосовали 30 депутатов, один воздержался, пишет GOROD48. Переходный период продлится до конца октября — в эти две недели автомобилистов не станут штрафовать за неоплаченный паркинг.

Оператором платных парковок станет управление главного смотрителя Липецка. Всего в областной столице появится 830 машино-мест под видеонаблюдением: на асфальт уже нанесли краской соответствующую разметку. Стоянки будут работать с 8:00 до 20:00 по будням, час парковки обойдется в 34 рубля. В выходные и праздничные дни стоянка бесплатная. Штраф за неоплату составит 500 рублей.

По информации ИА «Абирег», не придется платить за парковку, если машина простоит меньше 15 минут. Первый час стоянки будет бесплатным возле школ, поликлиник, детсадов и других социальных объектов. Также не будут взимать плату с многодетных, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и СВО.