Строительство водозабора завершат в Завитинске в Приамурье в октябре

В городе Завитинск в Амурской области в начале октября планируется завершить строительство нового водозабора. Об этом сообщает региональное правительство.

Водозабор возводят в микрорайоне Южный. Помимо местных жителей он будет обеспечивать водой центральную часть города.

Подрядчик уже пробурил четыре артезианских скважины, возвел насосную станцию и станцию водоподготовки. Также он построил трансформаторную подстанцию, станцию переключения, установил ограждение.

Как уточняет Амурская служба новостей, протяженность проложенных сетей водоснабжения составила 580 м, сетей водоотведения — 443 м. Сейчас ведутся электромонтажные работы на трансформаторной подстанции и подготовка к асфальтированию проездов. Также специалисты завершают внутреннюю отделку и монтаж оборудования КПП.

Полностью завершить строительство водозабора должны в начале октября. Стоимость реализации проекта составляет 420,5 млн рублей, средства выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.