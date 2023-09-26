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МО: ВС РФ крылатой ракетой поразили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки

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Российские войска поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киселевке Херсонской области. 26 сентября Минобороны РФ показало видео удара.

«25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

После поражения и последующей детонации было уничтожено 12 ангаров, содержащих 3 тыс. т боеприпасов разного калибра, рассказали в Минобороны.

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Ранее в этот день сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Помимо этого, бойцы армии РФ вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками «Анклав» около Днепровского в Днепропетровской области.

24 сентября сообщалось, что артиллерия группировки войск «Днепр» уничтожила склад техники, вооружения и боеприпасов ВСУ, обнаруженный разведкой в поселке Шляховое Херсонской области. В результате сгорели несколько пикапов с РСЗО, орудие М-777, ликвидированы до 20 военных, работавших на складе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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