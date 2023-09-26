Херш рассказал о восприятии ЦРУ инструкций Байдена по «Северным потокам»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассматривало инструкции президента страны Джо Байдена по «Северным потокам» в качестве шага к третьей мировой войне. Об этом 26 сентября сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Руководство команды [подрывников] ЦРУ рассматривало неясные инструкции Байдена по уничтожению газопроводов как стратегический шаг к третьей мировой войне», — сообщил Херш со ссылкой на неназванного чиновника на сайте Substack.

В статье говорится, что, в частности, никакой российский газ не поступал в Германию по трубопроводам «Северного потока», когда Байден приказал их взорвать 26 сентября прошлого года

Ранее в этот день Херш также сообщил, что американцы, которые осуществили операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», ликвидировали все следы ее проведения, не внеся никакой значимой информации в компьютер.

Журналист также указал, что причиной подрывов «Северных потоков» стало опасение Соединенных Штатов потерять свое влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешевого российского газа, она не имеет ничего общего с победой или прекращением конфликта на Украине.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти США ответить по всем пунктам расследования Херша диверсии на «Северных потоках», заявив, что так далеко американские президенты еще не заходили.

Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

В феврале Херш проводил еще одно расследование. Согласно его данным, к взрывам на «Северных потоках» причастны США. По утверждению журналиста, СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако Запад игнорирует все попытки России подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.