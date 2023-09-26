В результате обстрела села в Белгородской области женщина получила ранение головы

При обстреле села Долгое Белгородской области со стороны украинских националистов один из снарядов прилетел на территорию частного жилого дома, в результате чего женщина получила осколочное ранение головы. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшую доставили в центральную районную больницу.

«Также поврежден частный жилой дом — пробита кровля. Аварийные и оперативные службы находятся на месте, проводится подомовой обход территории», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Ранее этим же днем система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Украинские националисты пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.