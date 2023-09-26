Миротворцы РФ оказали помощь 22 пострадавшим от взрыва в Степанакерте

Российские миротворцы оказывают помощь 22 пострадавшим от взрыва топлива в Степанакерте. Об этом 26 сентября сообщило Минобороны РФ.

«В медицинском отряде специального назначения российского миротворческого контингента оказывается медицинская помощь 22 местным жителям, пострадавшим в результате взрыва резервуара с ГСМ в Степанакерте», — сообщило ведомство.

Всего в расположении миротворцев находятся 522 мирных жителя Нагорного Карабаха, в том числе 293 ребенка. Для них организовали размещение, питание и оказание медицинской помощи.

В министерстве отметили, что за последние сутки нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

25 сентября на складе в пригороде Степанакерта произошел взрыв топлива. Очевидцы сообщили, что около взорвавшейся цистерны с бензином находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях. В результате пострадало более 200 человек.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.