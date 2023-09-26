В Новосибирске подключили к отоплению более 3 тыс. домов

В Новосибирске по состоянию на 17:00 вторника, 26 сентября, подключили к отоплению 3030 многоквартирных домов. Это 37% от общего числа, сообщает VN.ru.

Самое большое число домов подключили в Калининском, Советском и Октябрьском районах. Тепло есть во всех лечебных стационарах, детсадах и социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

Как отметили в мэрии, на разворот всей отопительной системы мегаполиса городским службам дано 10 дней.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Новосибирской области в рамках дорожной ремонтной кампании 2023 года установят 2351 знак. Также рабочие нанесут 431 тыс. м разметки.