Песков не хочет комментировать избиение сыном Кадырова поджигателя Корана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале пресс-конференции 26 сентября заявил, что не будет давать комментарий на тему избиения сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля.

«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — сказал он. На уточняющий вопрос журналистов Песков ответил: «Не хочу».

Речь идет о видео, которое глава Чеченской Республики опубликовал накануне в своем Telegram-канале. На кадрах сын Кадырова Адам избивает Журавеля, арестованного за сожжение Священного Писания. Глава Чечни указал, что не только считает поступок сына правильным, но и испытывает гордость за него.

Инцидент с сожжением Корана произошел 4 мая, когда Журавель сжег Священное Писание возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. В результате в отношении юноши было возбуждено уголовное дело по ч 2 ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и передано чеченским следователям. 22 мая Журавеля арестовали на два месяца.

13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Журавель будет отбывать наказание в Чеченской Республике. Ранее, 21 мая, идею отправить Журавеля в колонию мусульманского региона страны в целях воспитания в уважении к религии высказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.