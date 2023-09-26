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«Триколор» покажет турецкий сериал о знаменитом правителе государства Сельджукидов

«Триколор» покажет турецкий сериал о знаменитом правителе государства Сельджукидов

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Фото: Akli Film
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Всероссийская премьера сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук» состоится 26 сентября в эфире «Романтичного», канала собственного производства оператора «Триколор». Показ второго сезона еще продолжается на родине, и судьба великого воина еще не определена.

В период правления Алп-Арслана в XI веке Сельджукское государство расширилось, достигло могущества. Но каких усилий это стоило великому правителю и какие личные драмы сопровождали его на пути? Сериал расскажет о ратных подвигах полководца, а также большой любви, которую султан находит в загадочной Акче. Проект погружает нас в события, происходившие до начала другого турецкого эпоса ― «Пробуждение: Великие Сельджуки». Показ этого сериала совсем недавно завершился на «Романтичном», но он доступен для просмотра онлайн.

Роль султана Алп-Арслана сразу же, без проведения кастинга, поручили актеру Барышу Ардучу, звезде сериалов «Чукур» и «Любовь напрокат». Пару ему составила Фахрие Эвджен, ранее исполнившая главную женскую роль в хите 2013 года «Королек ― птичка певчая».

По заказу оператора «Триколор» исторический проект озвучили актеры Дмитрий Поляновский (голос Ягыза Эгемена в сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери», лейтенанта Дэна Тейлора в фильме «Форрест Гамп»), Алия Насырова (Марта Кабрера в детективе «Достать ножи»), Инга Сметанина (Пеппер в серии фильмов «Мстители») и другие звезды отечественного дубляжа.

Премьера сериала состоится 26 сентября в 19:30 на канале «Романтичное». Он будет транслироваться по будням по две серии в день. Кроме того, «Алп-Арслан: Великий Сельджук» можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ», где эпизоды будут выходить с опережением эфира.

«Запущенный в эфире «Романтичного» эксперимент подтвердил нашу гипотезу о том, что для аудитории телеканала весьма привлекателен контент, в котором романтическая линия тесно переплетается с историческим повествованием. Опыт показа сериалов «Основание: Осман», «Легенда» и «Пробуждение: Великие Сельджуки» доказал востребованность этого направления ― они шли на канале с высокой долей телесмотрения. Сейчас самое подходящее время для расширения уже знакомой клиентам «Триколор» сериальной вселенной ― второй сезон истории Алп-Арслана прямо сейчас идет на турецком ТВ. Почти сразу после завершения на родине проект будет показан в России», ― говорит директор по производству контента компании «Триколор» Марина Гаспарян.

Телеканал «Романтичное» ориентирован на женскую аудиторию и показывает мелодраматические проекты из разных стран: Турции, Бразилии, Филиппин, Аргентины.

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