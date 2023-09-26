Активисты высадили 11 лип в сквере Александрова в Рязани

В сквере Александрова в рязанском районе Дашково-Песочня высадили 11 лип в рамках акции «Сад содружеств». Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра во вторник, 26 сентября.

В мероприятии приняли участие общественники, активисты и юнармейцы. Организаторами акции выступили управление культуры администрации Рязани и национальные общественные организации региона, пишет РИА «7 новостей».

Как отмечает 62INFO.ru, сад станет символом дружбы, солидарности и долгого взаимного сотрудничества.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Рязанской области построят психоневрологический интернат. Его подопечными станут несовершеннолетние.